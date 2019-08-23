المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الاتحاد والرائد اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مباراة اليوم

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الاتحاد والرائد اليوم، ويأمل العميد استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد أول ثلاث نقاط هذا الموسم.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الريداوي لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة الاتحاد والرائد اليوم، وحصول اللاعبين على دفعة معنوية تحفزهم على الظهور بمستوى جيد في المباريات المقبلة.

الاتحاد والرائد

وفي مفارقة غريبة قبل مباراة الاتحاد والرائد اليوم، خسر العميد آخر مباراتين افتتاحيتين في الدوري السعودي للمحترفين، فيما لم يتمكن الفريق الريداوي من تحقيق أي فوز في جميع المباريات الافتتاحية التي لعبها ضد النمور.

ويسعى العميد لتجاوز أزمة المواجهات الافتتاحية التي عانى منها مؤخرًا، وتحقيق الفوز في مباراة الاتحاد والرائد اليوم، فيما يأمل الفريق الريداوي الفوز على النمور في بداية الدوري للمرة الأولى.