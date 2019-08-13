مفاوضات مُطولة لحسم انتقال نيمار لـ برشلونة

المواطن - محمد سمعه

لم يُخف نادي برشلونة الإسباني، رغبته الشديدة في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة جول الرياضية، أن مسؤولي برشلونة دخلوا في مفاوضات مطولة مع إدارة باريس سان جيرمان للتعاقد مع نيمار، لكن المفاوضات لم تصل بعد لمرحلة حاسمة.

وسافر كل من إريك أبيدال وخافيير بورداس وأندي كوري مسؤولي برشلونة إلى فرنسا اليوم الثلاثاء لإقناع إدارة باريس سان جيرمان بالتخلي عن البرازيلي نيمار.

وفكر نادي برشلونة مؤخرًا في التخلص من البرازيلي فيليب كوتينيو لصالح باريس سان جيرمان، مقابل التعاقد مع نيمار من صفوف بطل فرنسا.

اعترف البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في وقت سابق، بوجود مفاوضات حالية من أجل بيع البرازيلي نيمار دا سيلفا قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة البي بي سي الرياضية، أن ليوناردو أقر بوجود مفاوضات لبيع نيمار، حيث بات نيمار قريبًا من الرحيل عن صفوف النادي الباريسي والانضمام إما لـ ريال مدريد أو لـ برشلونة في إسبانيا.

وكان نيمار انضم لـ صفوف فريق باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادمًا من صفوف نادي برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو.