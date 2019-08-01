مقارنة بين الرخصة المهنية التعليمية ورخص أُخرى في المملكة

المواطن - الرياض

نشرت هيئة تقويم التعليم والتدريب مقارنةً بين الرخصة المهنية التعليمية ورخص مهنية أُخرى في المملكة.

وبحسب المقارنة، فرسوم رخصة التعليم والتدريب 100 ريال، أما في هيئة التخصصات الصحية فهي من 500 إلى 1800 ريال حسب المهنة، وفي هيئة المهندسين من 450 إلى 1550 ريالاً حسب المهنة، وفي هيئة المحامين 2000 ريال.

أما رسوم العضوية فلا يوجد في هيئة تقويم التعليم وفي التخصصات الصحية التسجيل برسوم سنوية من 80 إلى 250 ريالاً، وفي المهندسين 250 ريالاً عن كل سنة، ولدى المحامين أساسية 3650 ريالاً وانتساب مهني 1825 ريالاً وانتساب أكاديمي 365 ريالاً.

وفي شأن الاختبار المهني فهو موجود لدى التعليم والتخصصات الصحية والمهندسين وفي المحامين هناك تدريب لمدة 3 سنوات برسوم.

بالنسبة إلى رسوم الاختبار فهي في التعليم العام 100 ريال والتخصصي 100 ريال، ولدى التخصصات الصحية من 500 إلى 2500 ريال، وفي المهندسين عام 400 ريال وتخصصي 400 ريال وأساسيات العمارة 400 ريال، ولا توجد لدى هيئة المحامين رسوم اختبار.

ويتم التجديد في هيئة تقويم التعليم والتدريب كل 5 سنوات وبالمثل في هيئة التخصصات الصحية والمحامين، وبالنسبة إلى المهندسين فيتم التجديد حسب مدة العضوية.