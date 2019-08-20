مقتل 11 إرهابياً بعد تبادل إطلاق النار مع الأمن المصري بالعريش

مقتل 11 إرهابياً بعد تبادل إطلاق النار مع الأمن المصري بالعريش

2019/08/20
الساعة 6:48 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلن مصدر أمني مصري، الثلاثاء، مصرع 11 إرهابياً مسلحاً في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، أثناء اقتحام أحد المزارع بمحيط مدينة العريش شمالي سيناء.

وأوضح المصدر أنه تم العثور خلال العملية الأمنية، على عدد من الأسلحة والذخائر المختلفة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن قطاع الأمن الوطني حصل على معلومات تفيد باتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية إحدى المزارع في منطقة العبور بقسم شرطة أول العريش وكراً لهم، ومركزاً للتخطيط لعمليات إرهابية.

وأشارت إلى أن الإرهابيين بادروا بإطلاق النار على قوات الأمن فور اقترابهم من المكان، مما دفع القوات للتعامل معهم.



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