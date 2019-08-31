مقتل 26 شخصًا إثر سقوط حافلة بنهر في شمال باكستان

مقتل 26 شخصًا إثر سقوط حافلة بنهر في شمال باكستان

2019/08/31
الساعة 12:15 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - متابعة

لقي 26 شخصًا على الأقل حتفهم إثر سقوط حافلة ركاب بنهر في منطقة كوهستان بشمال باكستان.

وأوضح مسؤول الدفاع المدني في المنطقة إحسان الحق اليوم أن الحادث وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية، حيث كانت الحافلة المنكوبة تحاول تجاوز جسرٍ حديديٍّ من على النهر، ولكن الجسر انهار ما أدى إلى سقوط الحافلة في النهر.

وأضاف أن فيضان مياه النهر بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة حال دون نجاح فرق الإغاثة في إنقاذ ركاب الحافلة، مشيرًا إلى أن فرق الإغاثة تعمل بالتعاون مع الشرطة المحلية على انتشال جثث القتلى.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم