مقصية أدوريز تؤزم موقف برشلونة في ترتيب الدوري الإسباني

المواطن - محمد سمعه

سقط نادي برشلونة في فخ الخسارة بالأمس أمام نادي أتلتيك بلباو بهدف دون رد، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني، حيث تسببت الخسارة في أزمة لـ برشلونة في ترتيب الدوري الإسباني.

وسجل اللاعب أرتيز أدوريز هدف نادي أتلتيك بلباو الوحيد عبر مقصية مذهلة في شباك نادي برشلونة في الدقيقة الثامنة والثمانين من عمر المباراة، ليحتل بلباو بهذا الانتصار صدارة ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا بالطبع.

وبعد نهاية مباراة برشلونة وأتليتك بلباو، أبدى جمهور النادي الكتالوني غضبه من المدرب إرنستو فالفيردي والذي لم ينجح في إدارة المباراة، وتسبب في عدم سيطرة البارشا على صدارة ترتيب الدوري الإسباني منذ بداية الليجا في موسمها الجديد.

ويتواجد نادي برشلونة بشكل مؤقت في المركز العشرين في ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2019-2020.

وستتنافس أندية برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد على ترتيب الدوري الإسباني، حيث يريد ريال مدريد محو الصورة السيئة والتي ظهر بها في الدوري الإسباني بالموسم الماضي، كما يريد نادي أتلتيكو مدريد المنافسة من أجل الفوز باللقب والغائب عنه منذ موسم 2013-2014.

جدير بالذكر أن برشلونة سيواجه فريق ريال بيتيس في الجولة الثانية من الليجا يوم 25 أغسطس الجاري، حيث يسعى البارشا إلى الفوز للدخول في المنافسة الشرسة على ترتيب الدوري الإسباني.

وكان برشلونة احتل المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني بالموسم الماضي 2018-2019 برصيد 87 نقطة، بينما جاء نادي أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد 76 نقطة.

واحتل نادي ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني بالموسم الماضي برصيد 68 نقطة، في موسم سيئ للنادي الملكي حيث تمت إقالة المدربين خولين لوبيتيجي وسانتياجو سولاري، وتم التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب الريال حتى عام 2022.

وهبطت أندية رايو فاييكانو وجيرونا وهويسكا إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، بعد احتلالهم للمراكز الـ18 والـ19 والـ20 في ترتيب الدوري الإسباني بالموسم الماضي.