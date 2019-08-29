مكافأة كبرى بعد نهاية مباراة العدالة وضمك بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة، في تحقيق الفوز الكبير في مباراة العدالة وضمك أمس الخميس برباعية دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

وتسببت جماهير العدالة في حصول ناديها على مليون ريال من الهيئة العامة للرياضة بعدما تجاوز عدد الحضور في مباراة العدالة وضمك أكثر من عشرة آلاف.

تقدم العدالة بالهدف الأول في مباراة العدالة وضمك عبر اللاعب ميدوين بيتيغي في الدقيقة الثالثة عشرة من عمر الشوط الأول.

وأضاف العدالة الهدف الثاني عبر اللاعب أليو سيسي في الدقيقة الأربعين من عمر الشوط الأول من مباراة العدالة وضمك، وسجّل بعدها اللاعب كاروليس أندريا الهدف الثالث لنادي العدالة من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة والأربعين.

وفي الشوط الثاني من مباراة العدالة وضمك، أضاف اللاعب حسين أحمد العيسى، الهدف الرابع للعدالة بطريقة جميلة في الدقيقة الثالثة والثمانين.

وأُقيمت مباراة، العدالة وضمك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وقبل مباراة العدالة وضمك، كان فريق العدالة تمكن من التعادل مع النادي الأهلي بهدف لكل فريق في مباراة أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

ومع إقامة مباراة العدالة وضمك أمس الخميس، أُقيمت مباراة ثانية في الجولة الثانية بالدوري حيث فاز نادي الفيحاء على فريق الحزم بثنائية مقابل هدف في مباراة أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وقبل إقامة مباراة العدالة وضمك، كان نادي ضمك خسر في الجولة الأولى من فريق النصر بثنائية دون رد حيث سجل لأصفر العاصمة كل من البرازيلي جوليانو والمغربي عبدالرزاق حمدالله.