مكسب بثلاثية ومكافأة مالية .. الاتحاد زين

المواطن - محمد سمعه

قدم نادي الاتحاد أداء مميزًا للغاية، اليوم، في مباراة الرائد التي أُقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين، حيث فاز العميد بثلاثية مقابل هدف.

ونال نادي الاتحاد مكافأة مالية قدرها مليون ريال من الهيئة العامة للرياضة، بعد حضور 31 ألفًا و781 مشجعًا اتحاديًّا في مباراة الرائد.

ونجح الاتحاد في تخطي أزمة البدايات في بطولة الدوري بالفوز، حيث أكد المغربي كريم الأحمدي لاعب وسط نادي الاتحاد على ضرورة الفوز في الجولة الأولى من أجل المنافسة على لقب الدوري في الموسم الجديد 2019-2020.

ومنذ قدوم المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، والاتحاد يُقدم مباريات جميلة كأداء ونتيجة؛ حيث وصل إلى وصافة كأس الملك في الموسم الماضي، وتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، كما بات قريبًا من التأهل لدور ثمن النهائي في البطولة العربية.

تقدم نادي الاتحاد بالهدف الأول في مباراة الرائد عبر اللاعب ألكسندر بريجوفيتش في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء.

وأضاف اللاعب محمد السهلي، هدف التعادل لنادي الرائد بالدقيقة الثلاثين، بطريقة أكثر من رائعة مستغلًّا تمركز دفاع الاتحاد الخاطئ.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، أضاف الاتحاد الهدف الثاني عبر البرازيلي رومارينيو في الدقيقة السابعة والخمسين، عبر تصويبة قوية.

ورغم محاولات نادي الرائد لإحراز الهدف الثاني، ولكن دون جدوى، في ظل سوء حظ عانى منه فريق الرائد في المباراة.

صنع اللاعب هارون كمارا، الهدف الثالث للاتحاد والذي سجله اللاعب رومارينيو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

ويذكر أن مباراة الاتحاد والرائد أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.