ملعب البصرة يحتضن مباريات العراق

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن موافقة الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، على طلب أسود الرافدين بخوض مباريات المنتخب الأول في تصفيات المونديال بمدينة البصرة.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الفيفا وافق على طلب العراق بخوض تصفيات كأس العالم في البصرة”.

وكانت مدينتا كربلاء وأربيل استضافتا مؤخرًا منافسات بطولة غرب آسيا 2019، والتي توج بها المنتخب البحريني الأول لكرة القدم على حساب أسود الرافدين.

يذكر أن قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، وضعت المنتخب العراقي الأول لكرة القدم في مجموعة واحدة مع منتخبات البحرين وإيران وهونج كونج وكمبوديا.