ملعب الدرة جاهز لمباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، عن جاهزية إستاد الملك فهد الدولي “ملعب الدرة”، لاستقبال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع “تويتر”، صورًا لملعب الدرة، وأكد انتهاء أعمال المداخل المؤقتة أمام البوابتين 1 و2 تمهيدًا لاستضافة مباريات الدوري، مشددًا على جاهزية البوابات الأخرى لدخول الجماهير.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد وجه بفتح تحقيق عاجل حول ما حدث في محيط ملعب الدرة قبل مباراة النصر والوحدة الإماراتي، بعدما واجهت الجماهير صعوبات في الوصول إلى المداخل المؤدية للمقاعد.

وأصدرت الهيئة العامة للرياضة بيانًا، أوضحت من خلاله حرص رئيس مجلس الإدارة على سرعة اتخاذ ما يلزم لتهيئة مداخل ومخارج الملعب؛ لضمان وصول الجماهير بكل يسر وسهولة.

وتم تشكيل فريق عمل برئاسة وكيل الشؤون الفنية ومدير عام الشؤون القانونية ومدير عام التشغيل لاتخاذ إجراءات عاجلة مع الجهات المعنية بهذه المشاريع، تتضمن التنسيق والاجتماع مع مسؤوليها.