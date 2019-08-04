ملعب ويمبلي فأل حسن لـ ستيرلينج

المواطن - مروة نبيل

واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الإنجليزي الدولي رحيم ستيرلينج، تألقه خلال المباريات المقامة على ملعب ويمبلي.

واحتضن ملعب ويمبلي مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول ضمن منافسات كأس الدرع الخيرية، والتي انتهت قبل قليل بفوز السيتيزن بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وسجل رحيم ستيرلينج هدف تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضد ليفربول خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، في بطولة كأس الدرع الخيرية.

وأصبح ملعب ويمبلي بمثابة الفأل الحسن على ستيرلينج خلال الفترة الماضية، حيث تمكن من هز الشباك عليه 7 مرات في آخر 4 مواجهات، وذلك وفقًا لشبكة “سكاي سبورتس”.

وبدأ ستيرلينج هذه السلسلة، يوم 22 من شهر مارس الماضي، حينما سجل 3 أهداف لمنتخب إنجلترا الأول لكرة القدم في شباك التشيك.

وأحرز ستيرلينج بعد ذلك هدف فوز مانشستر سيتي على برايتون، قبل أن يُسجل ثنائية في شباك واتفورد، وأكمل هذه السلسلة اليوم بهز شباك ليفربول اليوم.