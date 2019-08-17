مناقشة مثيرة حول عدم تأهل الهلال لـ مونديال الأندية

المواطن - محمد سمعه

دخل الناقد الرياضي سعود الصرامي في مناقشة قوية ومثيرة مع الناقد الرياضي محمد الذايدي، وذلك للتعليق على عدم تأهل نادي الهلال من قبل لـ بطولة كأس العالم للأندية.

وقال الناقد الرياضي سعود الصرامي: الهلال والنصر والاتحاد بجانب السد القطري 4 أندية تأهلت لدور الثمانية آسيويًّا، من هو النادي الوحيد فيهم والذي لم يذهب من قبل ولا مرة لبطولة كأس العالم للأندية.

رد الناقد محمد الذايدي قائلًا: في نادي من هؤلاء الأربعة لم يسبق له تحقيق لقب دوري أبطال آسيا، والهلال هزم ثلاثة منهم بالخمسة.

ويذكر أن الهلال لم يتأهل لكأس العالم للأندية من قبل، بينما تأهل نادي النصر مرة واحدة في تاريخه وكانت في عام 2000 بالبرازيل.

وكذلك سبق للاتحاد التأهل لمونديال الأندية في عام 2005، بينما تأهل السد لمونديال الأندية في عام 2011.

أما نادي الهلال فسبق له الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في مناسبتين عامي 1991 و2000، بينما لم يتمكن النصر من الفوز بـ دوري أبطال آسيا من قبل.

من ناحية أخرى، تحدث الناقد الرياضي عبدالله المالكي عن بطولات نادي الهلال الآسيوية، وذلك بعد تأهل الهلال إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا في نسخة عام 2019.

وقال عبدالله المالكي: دوري أبطال آسيا بدأ من عام 2000 بشكله الحديث.. وبالتالي الهلال ليس لديه بطولة آسيا.

وأضاف المالكي: نظام البطولات كان غريب وغير منسق، مثلًا بطولة كأس خادم الحرمين، كانت قديمًا تُسمى ببطولة دوري كأس جلالة الملك، وكانت تُلعب بنظام الدوري والآن تغيرت، كذلك البطولات الآسيوية في التسعينيات تغير نظامها مع بداية الألفية، كما قلت، الهلال ليس لديه بطولة آسيا.

وسيواجه الهلال، فريق الاتحاد في مباراتي ربع نهائي دوري أبطال آسيا خلال الفترة المقبلة، بينما يواجه النصر نادي السد القطري في مباراتي ربع النهائي.

سعود الصرامي : لـ محمد الذايدي : من هو النادي الذي لم يذهب الى كأس العالم للأندية من الاندية 4 المتأهلة الي دور 8 من ابطال اسيا

محمد الذايدي : لـ سعود الصرامي :في نادي ما حقق دوري الابطال الاسيوية .

و الهلال فاز على 3 منهم بالخمسة #الحصاد_الرياضي#الهلال #الاهلي #النصر #الاتحاد pic.twitter.com/zcK8XVVS4y — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) August 16, 2019