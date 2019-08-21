مناورة تُجهز الهلال لمباراة أبها
في الجولة الأولى من الدوري

مناورة تُجهز الهلال لمباراة أبها

2019/08/21
الساعة 11:39 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الأربعاء، مرانه الرئيسي استعدادًا لمباراة أبها المقبلة.

وتركز مران الهلال اليوم في مجمله على الجوانب الفنية، وبدأ الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو بتدريبات لياقية وتكنيكية.

وفرض رازفان تطبيقات تكتيكية، قبل أن يختتم مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بمناورة على جزء من مساحة الملعب، وسط متابعة رئيس مجلس الإدارة، فهد بن نافل.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحضيراته الميدانية لمباراة أبها بمران مغلق، عند الساعة السابعة مساء يوم غد الخميس، في مقر النادي.

ويحتضن إستاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، مباراة الهلال وأبها المقرر إقامتها، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



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