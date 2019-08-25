مناورة تُجهز الهلال لمباراة الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الأحد، تدريبه الرئيسي استعدادًا لمباراة الاتحاد، وسط متابعة رئيس مجلس الإدارة، فهد بن نافل.

واشتمل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على تدريبات فنية متنوعة، وتطبيق جمل تكتيكية، بالإضافة إلى مناورة على ثلثي الملعب.

ومن المقرر أن تُغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى جدة، مساء اليوم، استعدادًا لمباراة الاتحاد التي ستُقام، بعد غد الثلاثاء، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه ضد الاتحاد، لتسهيل مهمته في مباراة الإياب التي ستُقام وسط جمهوره؛ أملًا في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.