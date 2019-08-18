منتخب مصر للناشئين بطلًا لمونديال اليد 2019

المواطن - مروة نبيل

توج منتخب مصر لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بلقب كأس العالم في مقدونيا، بعد الفوز على المنتخب الألماني في المباراة النهائية بنتيجة 32/ 28.

وكان ناشئو منتخب مصري قد حسموا أيضًا الشوط الأول لصالحهم، بنتيجة 19/ 13، ليُكللوا مجهودهم الرائع في مونديال اليد بالتتويج باللقب للمرة الأولى في التاريخ.

وكان منتخب مصر لكرة اليد للناشئين قد وصل إلى نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على البرتغال في نصف النهائي، فيما تأهلت ألمانيا على حساب الدنمارك.

وضمت بعثة منتخب مصر في مونديال اليد 16 لاعبًا، وهم؛ عبدالرحمن حميد، مؤمن حسام، حسن وليد، أحمد هشام، مهاب سعيد، ياسر سيف، يوسف علاء، يوسف حسن، محمد سمير، سيف هاني، زياد أحمد وإبراهيم السيد.

كما تواجد في قائمة الفراعنة بكأس العالم لكرة القدم كل من؛ عمر عطية، عمر الجيار، مازن رضا، وعبدالفتاح علي، تحت قيادة المدير الفني مجدي أبو المجد، وحسين زكي، المدرب العام.

وشارك منتخب مصر للناشئين في المونديال، بصفته حامل لقب بطولة إفريقيا، التي أقيمت في المغرب العام الماضي، حيث هزم نظيره التونسي في المباراة النهائية.