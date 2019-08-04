منشآت والتعليم يدربان منسوبيهما في فنلندا

المواطن- الرياض

أتمّت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالتعاون مع وزارة التعليم المرحلة الثانية من برنامج مسار ريادة الأعمال في التعليم الثانوي، حيث شارك بالبرنامج التأهيلي المكثف لمدة أسبوع في جمهورية فنلندا عدد من المعلمين وقائدي المدارس والمشرفيين التربويين.

وأوضح نائب المحافظ للتخطيط والتطوير الأستاذ سامي الحسيني قائلًا “صُمّم البرنامج التأهيلي على ثلاث برامج مختلفة، وهي (برنامج لتدريب المعلمين، برنامج قائدي المدارس، برنامج مشرفي وزارة التعليم)، مشيراً إلى أنه ركز على تطوير قدرة المعلمين بدمج مهارات العمل الريادي في المناهج وطرق التدريس والتقييم، والتخطيط والتطوير على ربط مهارات ريادة الأعمال بالمهارات الحياتية والعملية الأساسية مثل، “مهارات التواصل، التقييم، القيادة، الإبداع، حل المشكلات، تحليل المخاطر، العمل الجماعي”، وإكساب المعلمين والمعلمات أساليب التعليم الابتكارية لريادة الأعمال وطرق إنشاء الشركات للطلاب والطالبات”.

وأضاف الحسيني “سيتم تطبيق المرحلة الثانية من البرنامج في المدارس مع مطلع بداية الفصل الدراسي الأول لهذا العام الدراسي الذي سيبدأ في الثاني من محرم 1441هـ الموافق 1 سبتمبر 2019م، وبإشراف ومتابعة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ووزارة التعليم، بهدف توسيع نطاق البرنامج وإدراج برنامج ريادة الأعمال في جميع مدارس المملكة لنشر ثقافة ريادة الإعمال”.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالتعاون مع وزارة التعليم في يناير 2019م أطلقت برنامجًا لمسار ريادة الأعمال في التعليم الثانوي، حيث تم تطبيق البرنامج على سبع مدارس في ثلاثة مناطق بالمملكة (منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة)، ويأتي ذلك بهدف دمج الفكر الريادي ومهارات ريادة الأعمال ضمن المناهج والمقررات الدراسية.