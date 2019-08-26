منشآت : 100 متدرب ومتدربة ينتظمون في دورات صحافة ريادة الأعمال

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، أن عدد المستفيدين من الدورات التدريبية المتخصصة في صحافة ريادة الأعمال وصل إلى 100 متدرب ومتدربة بنسبة إشغال وصلت إلى 100% للمقاعد المستهدفة.

وانطلقت في جدة اليوم ثالث الدورات التدريبية المتخصصة بحضور 30 متدرباً ومتدربة من الإعلاميين والمتخصصين في صناعة المحتوى الإبداعي، والتي تنظمها “منشآت” ضمن مبادرة الإعلام الريادي بالشراكة مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان “صحافة ريادة الأعمال”، فيما بلغ عدد الحضور في الدورتين السابقتين في الرياض والدمام 70 متدرباً ومتدربة.

وينفذ المشاركون في دورة صحافة ريادة الأعمال بجدة تطبيقًا عملياً بحضور مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة وليد بن غازي بافقيه، ورئيس تحرير صحيفة مكة موفق النويصر، مما يؤهلهم للحصول على المهارات والمعرفة التي تمكّنهم من الانطلاق في صناعة المحتوى الإبداعي لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخلق محتوى صحفي داعم لرواد الأعمال، مما يسهم في نشر ثقافة ريادة الأعمال.

وتستهدف الدورات التدريبية تعزيز مفهوم صحافة ريادة الأعمال وتعريف المشاركين بأهميتها، وإكسابهم المهارات اللازمة لعمل محتوى صحفي إبداعي متخصص في ريادة الأعمال، الأمر الذي يعزز نشر ثقافة الأعمال الحرة والريادية وتطوير المحتوى التسويقي والإعلامي لها، وبناء جيل إعلامي داعم لريادة الأعمال، والقيام بدور حيوي لتشجيع الإعلام على دعم الرياديين وتحفيزهم للاستمرار في مشاريعهم.

وتستعرض الدورات التدريبية نماذج في ريادة الأعمال وكيفية العمل على محتوى إبداعي لتلك النماذج، وتعزيز مفاهيم ومصطلحات ريادة الأعمال لدى المشاركين، إضافة إلى أهمية تفعيل دور الصحافة في تناول موضوعات خاصة برواد الأعمال والنتائج المترتبة على ذلك، كذلك مفهوم وأشكال وعناصر صناعة المحتوى العالمي الريادي، وكيفية توظيف مصطلحات ريادة الأعمال في المحتوى الريادي.

يُذكر أن “منشآت” تسعى من خلال مبادرة الإعلام الريادي إلى نشر ثقافة العمل الحر والريادي، وتوظيفها لإشراك المجتمع المحلي في عملية التعريف بريادة الأعمال وتمكين المفاهيم الصحيحة، ونقل وتوثيق التجارب والتحديات والفرص التي تواجه الرواد وأصحاب الأعمال.