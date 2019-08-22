منصة GSA.Live تنقل مباريات الدوري بالمجان

المواطن - مروة نبيل

حفزت الهيئة العامة للرياضة الجماهير لمتابعة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر منصة GSA.Live مباشرة وبالمجان.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “أينما كنت لن يفوتك شيء مع منصة http://GSA.Live التي تطلقها الهيئة العامة للرياضة لأول مرة للاستمتاع بمشاهدة مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين”.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أعلنت قبل عدة أيام عن إطلاق منصة GSA.Live الإلكترونية لمتابعة جميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى الملخصات والتحليلات، وأبرز إحصائيات اللاعبين.

وتنطلق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020، مساء اليوم الخميس، بمواجهتي النصر وضمك، والأهلي ضد العدالة.