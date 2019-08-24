منصور بن مشعل لـ جماهير الأهلي: أقول لكم مع الأسف!

المواطن - محمد سمعه

أبدى الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على فريق كرة القدم بـ الأهلي، حزنه الشديد بسبب عدم الحضور بشكل مكثف من قبل جماهير الراقي في مباراة العدالة والتي أُقيمت أول أمس في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

وتحدث منصور بن مشعل لقناة KSA SPORTS قائلًا: حقيقة كل ما أريد قوله لجماهير الأهلي هو مع الأسف، لأنني كنت انتظر حضورهم الكثيف في مباراة العدالة، عليهم أن ينظروا إلى الأندية الجيران وماذا تفعل جماهيرها.

وتابع الأمير منصور بن مشعل: صحيح هناك بعض الأزمات في الأهلي، ولكنك كجمهور أنت تُشجع الكيان والفريق ولا تُقاطعه مثلما يحدث الآن، يجب أن يستمر الدعم لأطول فترة.

وأضاف منصور بن مشعل: عدم حضور جماهير الأهلي بشكل مكثف، حرم الراقي من الحصول على مليون ريال من هيئة الرياضة، ليست هناك مشكلة بين المدرب وعمر السومة، والمدرب برانكو رفض إحضار صانع ألعاب وطلب فقط التعاقد مع ظهير أيسر.

يعيش النادي الأهلي فترة صعبة، خلال الفترة الحالية، وذلك بعد التعادل أول أمس مع نادي العدالة بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

ذكرت تقارير إخبارية، نقلًا عن صحيفة “الرياضية”، أن إدارة الأهلي برئاسة أحمد الصائغ قررت تجديد الثقة في المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، بجانب تحويل اللاعب الصربي دانييل أليكسيتش إلى قائمة الاستثمار لبيعه وضم لاعب آخر بدلًا منه.

قرار الأهلي بالاعتماد على بند الاستثمار وتحويل اللاعب أليكسيتش لهذه القائمة غريب، خاصة أن اللاعب الصربي قدم مستويات جيدة مع الأهلي في ثلاث مباريات، حيث شارك ضد الهلال مرتين في مباراتي دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، وسجل هدفًا بالأمس في مباراة العدالة بالدوري.