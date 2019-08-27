منع انتقال المدربين بين الأندية في الموسم الواحد

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن آلية عمل وإصدار بطاقة المدربين العاملين في الأندية السعودية بكافة تخصصاتهم الفنية.

وأوضح اتحاد الكرة أنه إذا قام المدرب بفسخ عقده أو انتهت علاقته التعاقدية مع النادي خلال سريان الموسم الرياضي، يُمنع أي نادٍ في السعودية من التعاقد معه إلى أن تنتهي منافسات الموسم.

وأشار الاتحاد السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى استثناء عقود المدربين الموقعة من قبل، وحدد رابطًا إلكترونيًّا لرفع بياناتهم، موضحًا أنه سيتم منح المدرب بطاقة معتمدة.

وشدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، على مدة صلاحية البطاقة سنة ميلادية واحدة من تاريخ الإصدار، وستكون المرة الأولى لإصدارها مجانية، وعند التجديد تكون التكلفة 100 ريال عن كل سنة ميلادية، موضحًا ضرورة إبرازها لمراقب المباراة.