منير بن سحيلان يحصد جائزة التميز في بريطانيا عن أبحاثه العلمية

المواطن - الرياض

حصل الباحث في مجال الطاقة النظيفة المهندس منير بن سحيلان آل صادر، المبتعث للحصول على درجة الدكتوراه من بريطانيا، على جائزة التميز، حيث ‏كان أحد أفضل الطلاب في النشر العلمي للدراسات عليا لعام 2019.

وأوضح آل صادر أن الجائزة تُمنح لطلبة الدراسات العليا الذين يتميزون بأبحاث منشورة في دوريات علمية محكمة للطلاب والباحثين المتميزين، مضيفًا أن أبحاثه كانت تحمل العناوين التالية Integration of power management، وتتطرق إلى أهميتها في الطائرات ‏من حيث الكفاءة وتقليل الوزن ‏وزيادة عمر البطاريات.

وأعرب الطالب المبتعث عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما يقدمونه للطلاب والطالبات المبتعثين في جميع دول العالم، من أجل خدمة الوطن، وكل ما من شأنه تحقيق الازدهار والنمو وتحقيق رؤية المملكة 2030، كما قدم شكره إلى سفير خادم الحرمين الشريفين بلندن الأمير ‏خالد بن بندر بن سلطان آل سعود والملحق الثقافي ببريطانيا الدكتور عبدالعزيز المقوشي على دعمهم غير المحدود للطلاب والطالبات المبتعثين، وما يلقونه من اهتمام ومتابعة.