من الألعاب للصحة.. استثمارات المملكة تغزو التكنولوجيا العالمية

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

سلط موقع بزنس إنسايدر الضوء على الاستثمارات السعودية في التكنولوجيا، والتي باتت تتوغل في العديد من المجالات خلال السنوات القليلة الماضية.

استثمارات المملكة التكنولوجية

وحسب الموقع العالمي، كان لدى الشركات الناشئة التي قدمت منتجاتها في يوم “Y Combinator Demo Day” هذا العام في سان فرانسيسكو، حلول ذكية لتحسين كل شيء عبر استخدام التكنولوجيا، بدءا من الرعاية الصحية وحتى ألعاب الفيديو.

الملاحظة الرئيسية للبزنس إنسايدر، كانت بشأن استثمارات المملكة المختلفة في الشركات الناشئة، والتي باتت تدعم وادي السيليكون في العديد من المجالات التي تلقى اهتمامًا كبيرًا في العالم.

وأشار الموقع العالمي إلى أن المملكة تعد مصدرًا رئيسيًا لتمويل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، سواء بشكل مباشر أو من خلال صناديق المشاريع مثل رؤية سوفت بنك.

رعاية الشركات الناشئة

وتمتلك المملكة إسهامات ضخمة على مستوى الشركات الناشئة، حيث ترعى مؤسسة مسك بطولة كأس العالم لريادة الأعمال، وهي مسابقة عالمية للشركات الناشئة تضم أكثر من 100 ألف مشارك من جميع أنحاء العالم برعاية مؤسسة مسك الخيرية.

وبدأت المسابقة الخاصة بأمريكا الشمالية في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وتحديدًا في وسط مدينة بوسطن، حيث انطلقت 14 شركة ناشئة من الولايات المتحدة وكندا للفوز بالجولة الإقليمية، والتي تؤهل للتقديم في النهائيات العالمية بالرياض خلال نوفمبر المقبل.

ويتم تنظيم المسابقة من قبل الشبكة العالمية لريادة الأعمال ومنتدى مسك تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويحصل الفائزون على جوائز تصل إلى 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على دورات تدريبية في تنمية واستغلال الموارد وفرص الاستثمار.