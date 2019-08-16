من هو عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان التوافقي؟

المواطن - متابعة

أعلن تجمع المهنيين السودانيين أحد قوى المعارضة السودانية التوافق على تكليف عبدالله حمدوك بتشكيل حكومة انتقالية في ظل مجلس سيادي برئاسة الفريق عبدالفتاح البرهان.

وقال التجمع في بيان صحفي مساء أمس : اتفقت هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير الخاصة بتشكيل السلطة الانتقالية المدنية المرتقبة على تولّي الدكتور عبدالله حمدوك لمنصب رئيس مجلس الوزراء للفترة الانتقالية الممتدة لثلاث سنوات وثلاثة أشهر.

من هو الدكتور عبدالله حمدوك؟

عبدالله حمدوك هو سياسي واقتصادي سوداني شغل في السابق منصب الأمين العام للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وعمل خبيراً اقتصادياً وخبيراً في مجال إصلاح القطاع العام، والحوكمة، والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد وإدارة الأنظمة الديمقراطية والمساعدة الانتخابية وهو حاصل على ماجستير ودكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر في المملكة المتحدة.

مسيرة عبدالله حمدوك المهنية

وعمل عبدالله حمدوك في وزارة المالية بالسودان بمنصب كبير المسؤولين في الفترة من 1981 حتى 1987، وبعدها عمل في شركة مستشارين خاصة في زيمبابوي حتى العام 1995، ومن ثم مستشارًا في منظمة العمل الدولية في زيمبابوي حتى العام 1997. وعُين في بنك التنمية الإفريقي في ساحل العاج حتى العام 2001، وبعدها انضم للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة في أديس أبابا في عدة مواقع حتى أصبح نائب الأمين التنفيذي.

في الفترة من 2003 حتى 2008، عمل حمدوك في المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA) بصفته مديراً إقليمياً لإفريقيا والشرق الأوسط.

وشغل منصب كبير الاقتصاديين ونائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا منذ عام 2011.

وفي العام 2016 تم تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، حينئذ، بان كي مون، القائم بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، وتسلم منصبه في الأول من نوفمبر.

كما خدم حمدوك في المعهد الدولي كمدير الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط من عام 2003 إلى 2008.

قاد قبل ذلك أنشطة اللجنة المكلفة بإدارة ووضع السياسات، و “نيباد” والتكامل الإقليمي والحكامة والإدارة العمومية من 2008 – 2003.

وفي العام 2018، تم ترشيحه لتولي منصب وزير المالية السوداني في التشكيل الوزاري برئاسة معتز موسى، ولكنه اعتذر عن قبول المنصب.