مهاجم ريال مدريد على رادار باريس سان جيرمان

المواطن - محمد سمعه

يحاول نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية، التعاقد مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني.

وكان يوفيتش، التحق بصفوف نادي ريال مدريد في يونيو الماضي قادمًا من نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني، وقيل إنه قريب من ترك ريال مدريد بعدما فشل في نيل إعجاب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وأفاد موقع SOCCER LINK أن باريس سان جيرمان بدأ التفاوض مع إدارة ريال مدريد للتعاقد مع لوكا يوفيتش الذي وقع على عقد مدته ست سنوات مع ريال مدريد.

من ناحية أخرى، قالت تقارير صحافية: إن نادي ريال مدريد الإسباني، أصبح قريبًا من ضم الحارس الفرنسي ألفونس أريولا حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل انتقال الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لصفوف النادي الفرنسي.

وعلى الرغم من نفي الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، رغبته في التفريط في كيلور نافاس، لكن الحارس الكوستاريكي يقترب من الرحيل بسبب قلة مشاركاته في المباريات مؤخرًا مع الريال.

وقالت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية: إن الفرنسي أريولا حارس باريس سان جيرمان سينتقل للريال، مقابل انتقال نافاس لباريس في صفقة تبادلية.

وسبق لـ أريولا أن لعب في الدوري الإسباني مع نادي فياريال في موسم 2015-2016.