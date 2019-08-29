مواجهات نارية .. نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2020

المواطن - محمد سمعه

كشفت قرعة دوري أبطال أوروبا 2020، عن مواجهات نارية في دور الـ32 حيث قسمت القرعة الفرق الـ32 إلى ثمانية مجموعات.

وجاءت نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 كالتالي:

المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان الفرنسي، ريال مدريد الإسباني، كلوب بروج البلجيكي، غلطة سراي التركي.

المجموعة الثانية: بايرن ميونيخ الألماني، توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أوليمبياكوس اليوناني، النجم الأحمر الصربي.

المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي الإنجليزي، شاختار دونيتسك الأوكراني، دينامو زغرب الكرواتي، أتالانتا الإيطالي.

المجموعة الرابعة: يوفنتوس الإيطالي، أتلتيكو مدريد الإسباني، باير ليفركوزن الألماني، لوكوموتيف موسكو الروسي.

المجموعة الخامسة: ليفربول الإنجليزي، نابولي الإيطالي، سالزبورغ النمساوي، جينك البلجيكي.

المجموعة السادسة: برشلونة الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني، إنتر ميلان الإيطالي، سلافيا براغ التشيكي.

المجموعة السابعة: زينيت سان بطرسبرج الروسي، ليون الفرنسي، بنفيكا البرتغالي، لايبزيج الألماني

المجموعة الثامنة: تشيلسي الإنجليزي، أياكس أمستردام الهولندي، فالنسيا الإسباني، ليل الفرنسي.

وحضر قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة والهولندي فيرجيل فان دايك نجم ليفربول الإنجليزي، حيث يتنافس الثلاثي على جائزة أفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2018-2019.

وفي قرعة دوري أبطال أوروبا 2020، كل مجموعة 4 فرق، على أن يتواجد الفائزان بلقبي الشامبيونزليج والدوري الأوروبي لكرة القدم في التصنيف الأول.

وتواجد في التصنيف الأول أيضًا خلال قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 اليوم، أبطال الدوريات الكبرى، وهم؛ إنجلترا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى بطل الدوري الروسي.

وجاء تصنيف الأندية في قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 كالتالي؛ في التصنيف الأول كل من؛ ليفربول بطل الشامبيونزليج، تشيلسي بطل الدوري الأوروبي، برشلونة الإسباني، مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، بايرن ميونيخ الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، وزينت سان بطرسبرج الروسي.

ويتواجد بالتصنيف الثاني في قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 كلٌّ من؛ الثنائي الإسباني ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، بوروسيا دورتموند الألماني، نابولي الإيطالي، شاختار دونيستك الأوكراني، توتنهام الإنجليزي، أياكس أمستردام الهولندي، بنفيكا البرتغالي.

أما في التصنيف الثالث بـ قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 فجاء: أوليمبك ليون الفرنسي، باير ليفركوزن الألماني، ريد بل سالزبورغ النمساوي، أولمبياكوس اليوناني، بروج البلجيكي، فالنسيا الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي، ودينامو زغرب الكرواتي.

وجاء في التصنيف الرابع بـ قرعة دوري أبطال أوروبا 2020: لوكوموتيف موسكو الروسي، جينك البلجيكي، غلطة سراي التركي، آر بي لايبزيج الألماني، سلافيا براغ التشيكي، النجم الأحمر الصربي، أتالانتا الإيطالي وليل الفرنسي.