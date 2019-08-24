مواطنون بعد إلغاء التقويم المستمر : زمن الطبطبة ولى

المواطن - الرياض

عبر عدد من المعلمين وأولياء الأمور عن سعادتهم بقرار وزارة التعليم إلغاء التقويم المستمر، مؤكدين أنه أثبت فشله على مدى أكثر من 10 سنوات.

في البداية قال المختص بشؤون المعلمين محمد الزارع: إنه سيتم إلغاء نظام التقويم المستمر بدءًا من الصف الرابع الابتدائي.

بدوره قال عساف البنية: “أبشركم أنه تم إلغاء الكذب المستمر، ونقصد به (التقويم المستمر) والذي طالما كذب في تطبيقه المعلم ومدير المدرسة والمشرف ومدير التعليم في الفترة السابقة لإلغائه”

وقال مواطن آخر: “خطوة رائعة وممتازة جدًّا للمعلم والطالب والإنتاجية الحين يظهر لأولياء الأمور من أبنائهم الحريص ومن الكسول ونعرف أين الخلل.. زمن الطبطبة ولى”.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قد أعلن اليوم أنه سيتم إلغاء نظام التقويم المستمر بدءًا من الصف الرابع؛ مشيرًا إلى أن ما هو موجود الآن ليس في الأصل نظام تقويم مستمر، وسيتم العمل على اختبارات مركزية للتقويم، وستوجه مهام الإشراف إلى ما يخدم نواتج التعلم.

وأشار إلى أنه من حق الطالب والطالبة أن يحصل على أفضل رحلة تعليمية ممكنة وأن يقول رأيه وأن يسمع صوته فهو المعني بالتطوير، لافتًا إلى أن وزارة التعليم تعمل على تأسيس مجلس للطلاب والطالبات في كل إدارة ترفع توصياتهم وتطلعاتهم لتكون جزءًا من خطط العمل في الوزارة.