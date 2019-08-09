موانئ: 4 ملايين رأس من الماشية دخلت المملكة حتى يوليو

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» عن دخول 4.1 ملايين رأس من الماشية إلى المملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر يوليو لعام 2019م، بنسبة زيادة بلغت 21%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق، في حين بلغ أعداد المواشي الواردة إلى المملكة خلال شهر يوليو لعام 2019م، 1.1 مليون رأس من الماشية، بنسبة زيادة بلغت 97.42% وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

وتعمل موانئ على توفير وتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة للجهات ذات العلاقة للقيام بأدوارها المناطة بها من خلال التأكد من سلامة المواشي الحية بعد دخولها إلى المملكة عن طريق البحر من قبل المحاجر البیطریة.

يُذكر أنه توجد سلسلة من الإجراءات التي تقوم عليها كل من الهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للجمارك، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك عند استقبال السفن المخصصة لنقل المواشي، ابتداءً من ترصيف السفينة وتفریغها من المواشي التي تنقل للحظائر لأخذ عينات عشوائية منها بواسطة الأطباء البيطریين لفحصها بالمختبرات المختصة، ثم فحصها جمركياً في حالة سلامتها من أیة أوبئة محجریة ومن ثمً تسلیمها للمستوردین عن طريق مشغل محطة المواشي.