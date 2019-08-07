موجة انتقادات تُحاصر مدرب الأهلي

المواطن - محمد سمعه

تعرّض الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، لانتقادات شديدة بعد خسارة الراقي من الهلال برباعية مقابل هدفين بالأمس في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وانتقد فهد الهريفي نجم نادي النصر السابق، مدرب الأهلي فقال عبر حسابه في تويتر: “مبروك للهلال الفوز والتأهل، وحظاً أوفر للأهلي .. أضاعها مدربه”.

وتابع فهد الهريفي: “جاتك المباراة لكنك رفضتها، متقدم في الشوط الأول وتلعب بمحور واحد، وأظهرتك ضعيفة وبدون مساندة، وتخرج لاعب الحلول والسرعة عبدالفتاح”.

وأضاف الهريفي: “استحالة الهلال ما يسجل في الرياض ، مبروك التأهل يا هلال . بداية رائعة”.

أما الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل فانتقد مدرب الأهلي قائلًا: “ما فيه فائدة في الأهلي، عنده عقدة من الهلال، مهما كان قويًا والهلال ضعيفًا”.

وأصبح النادي الأهلي مُطالبًا بالفوز بفارق ثلاثة أهداف في مباراة العودة بدور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا ضد نادي الهلال يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الناقد الرياضي عدنان جستنيه حول مباراة العودة: “لا أعتقد أن الأهلي قادر على العودة إلا في حدوث معجزة أمام الهلال، وهذا واقع، ومستوى الفريقين يؤهلك للقول إن الهلال أقوى”.

أما المدرب الوطني المخضرم محمد الخراشي فقال: “حظوظ الفريقين مازالت قائمة، وكل شيء وارد في عالم كرة القدم”.