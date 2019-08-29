موراتا يغيب عن مباراة أتلتيكو مدريد ضد إيبار

المواطن - مروة نبيل

تأكد غياب مهاجم الروخي بلانكوس، ألفارو موراتا عن مباراة أتلتيكو مدريد ضد إيبار ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأشارت صحيفة “سبورت” الإسبانية، إلى أن موراتا تعرض لالتواء في الركبة، وأنهى المران بألم قوي، ما يصعب مشاركته في مباراة أتلتيكو مدريد ضد إيبار المقبلة.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها موراتا، اليوم الخميس، أن الالتواء الذي تعرض له قوي للغاية، ولم يستطع بسببه خوض مران أتلتيكو مدريد، وينتظر النادي معرفة نتيجة الأشعة لمعرفة تفاصيل الإصابة.

ولم يصدر الروخي بلانكوس أي بيان رسمي حتى الآن، يفيد بمدة غياب موراتا، على الرغم من صعوبة مشاركته في مباراة أتلتيكو مدريد ضد إيبار في الجولة الثالثة.

وأضافت الصحيفة، أن هناك احتمالية لعدم استدعاء موراتا لقائمة المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم التي ستخوض تصفيات كأس الأمم الأوروبية، أمام رومانيا وجزر الفارو يومي 5 و8 سبتمبر المقبل.