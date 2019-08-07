مورديتش يُقرب الريال من حسم صفقة نيمار

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي، اليوم الأربعاء، عن تقديم نادي ريال مدريد الإسباني لعرض رسمي لإدارة باريس سان جيرمان الفرنسي للحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن نادي ريال مدريد تقدم بعرض بقيمة 120 مليون يورو، بالإضافة إلى النجم الكرواتي لوكا مودريتش، وفي انتظار موافقة البرازيلي نيمار.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “برشلونة يعرف هذه التحركات بشكل مباشر، ويتوقع أن يظل نيمار ثابتًا في رغبة العودة للفريق الكتالوني”.

وأشارت إلى أن رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز تواصل بالفعل مع وكلاء نيمار، من أجل تقديم عرض رسمي لمدة 5 مواسم، وينتظر المرينغي موافقة اللاعب البرازيلي.

وتابعت “سبورت”: “كل شيء سيتم حسمه خلال 24 ساعة، ولكن نيمار قد ينتهي به المطاف إلى ريال مدريد”.