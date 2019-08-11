مورينيو يكشف الفرق المتنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لـ مانشستر يونايتد الإنجليزي عن الفرق المُرشحة للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد 2019-2020.

ونقلت شبكة سكاي سبورتس البريطانية تصريحات مورينيو والذي قال: 4 فرق ستنافس على لقب الدوري الإنجليزي وهم مانشستر سيتي ب، وليفربول وتوتنهام والفريق الأول لـ مانشستر سيتي.

وتابع مورينيو: مانشستر سيتي يملك دكة احتياط قوية للغاية، وبها يمكنه المنافسة على نيل لقب الدوري الإنجليزي، وبالطبع نتمنى رؤية مان يونايتد وتشيلسي ينافسان على اللقب، لكننا نتفق أن السيتي وتوتنهام وليفربول هم الأقرب لنيل لقب الدوري الإنجليزي.

انتهت مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي اليوم في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لموسم 2019-2020، بفوز نادي مانشستر يونايتد برباعية دون رد.

وبدأت مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي، بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي مانشستر يونايتد والذين حاولوا إحراز الهدف الأول في المباراة.

وقبل إقامة مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي، فاز نادي آرسنال على فريق نيوكاسل بهدف دون رد وفاز نادي توتنهام على فريق أستون فيلا بثلاثية مقابل هدف، بينما فاز ليفربول على فريق نوريتش سيتي برباعية مقابل هدف.

وكان نادي مانشستر سيتي فاز أمس السبت على فريق ويست هام يونايتد بخماسية نظيفة، قبل إقامة مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي.

وبعد الفوز في مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي، سيواجه نادي مانشستر يونايتد فريق ولفرهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.