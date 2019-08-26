موسم السودة يجذب العالم.. هذا ما قاله سائح أمريكي عن عسير

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

باتت منطقة عسير واحدة من مناطق الجذب السياحي على المستوى الدولي، خاصة بعد أن أشاد بها العديد من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس فقط للأجواء الساحرة التي تتمتع بها ، ولكن أيضًا للفعاليات التي تستضيفها بشكل مستمر.

وحسب المدونين العالميين، فإن العديد من المقاطع المنتشرة على موقع يوتيوب العالمي، أسهمت في تعريف الجمهور المحب للسياحة بعسير وفعالياتها المختلفة، الأمر الذي بدوره خلق حالة من الانجذاب السياحي العالمي لها.

وقال جوشوا فان ألستين، الذي اشتهر في المملكة بمقاطع الفيديو المصورة على يوتيوب، إن القطاعين العام والخاص يستغلان إمكانات المنطقة وسيطورانها لتلبية الطلب السياحي العالمي المتزايد عليها.

فان ألستين وزوجته، كانا في طريقهما إلى أبها قادمين من الرياض، وتمت دعوتهما لاستكشاف موسم السودة، والذي يضم العديد من المحافل الجاذبة للسياحة.

وقال ألستين: “لقد أحببت ذلك، وأنا سعيد للغاية لأنني قبلت الدعوة.. أفضل جزء من زيارة السودة هو تجربة القفز بالحبال”.

وقابل ألستين أقارب زوجته، وقال إنهم “جاؤوا لزيارتنا في السودة وأخذتهم في جولة وأحبوا المدينة، ولم يصدقوا أن هذا كان يحدث في المنطقة”.

وأضاف: “هذا شيء مميز للغاية، حتى كأمريكي وقد خضنا هذه الأحداث لسنوات عديدة في الوطن، فإن ذلك يبقى بالنسبة لي شيئاً مميزاً بشكل لا يصدق”.

وتحظى السودة بالعديد من عوامل الجذب الأخرى لعشاق الإثارة بالإضافة إلى القفز بالحبال، مثل الطيران المظلي، بالإضافة إلى مجموعة من رياضات الإثارة والتشويق.

وتشمل الأنشطة الأكثر متعة المشي وركوب الدراجات والاستمتاع بالعروض الفلكورية المحلية .