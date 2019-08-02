موسم الطائف يطلق أكثر من 70 فعالية

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

انطلقت اليوم فعاليات موسم الطائف مصيف العرب وجاءت هذه الانطلاقة مزدانة بالنسمات الباردة والورود النديّة والفواكه الموسمية.

وتم تهيئة المداخل الرئيسة لمدينة الطائف وتزيّنت بالأعلام والإعلانات إيذانًا بانطلاق موسم الطائف مصيف العرب في نسخته الأولى والذي يستمرّ لمدة شهر كامل، في احتفاء سنوي وكرنفال يعيد بريق الأصالة العربية في جنبات سوق عكاظ وساحة ميدان الهجن، وينشر الفرح والبهجة في قرية ورد، ويستثير الحماس مع فعاليات سادة البيد المخصص للمشي الجبلي، ويصل مداها للأسواق والمعالم السياحية والتاريخية.

وتستقبل المناطق الرئيسة الأربع المخصصة لاحتضان أكثر من 70 فعالية رئيسة على مدى 31 يومًا في “سوق عكاظ، ومهرجان ولي العهد للهجن، وقرية ورد، والهدا والشفا”؛ الزوار الذين جاؤوا للاستمتاع بأجواء مدينة الطائف، التي تستعيد رونقها باعتبارها مصيفًا للعرب، بتاريخها وعمقها الحضاري وتنوعها الثقافي والفني، مع جاهزية متكاملة للخدمات والبنية التحتية، ووسائل النقل والوحدات السكنية، في رحلة ممتعة خلال شهر كامل، ترسخ فيه المملكة مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

ويلحظ الزائر سريعًا، عند الوصول إلى بوابة سوق عكاظ الأثرية، أن يومًا واحدًا، وربما عدة أيام لا تكفي لاستيعاب هذا الزخم الحضاري الجميل، إذ مع كل خطوة يسافر الزائر مئات الأعوام عبر الزمن ليشاهد القوافل والشعراء والعلماء والفرسان، ويتنقل بين الأسواق التاريخية ويعيش الحضارة العربية كما هي عبر أكثر من ألفي ممثل محترف، بزيهم التراثي ولغتهم الفصحى، ومظاهر الكرم والترحاب، وفي زاوية أخرى مع أعتاب “حي العرب” نصل إلى أمتع الرحلات بين عواصم ومناطق وأسواق ومطاعم ومنتجات 11 دولة عربية في مقدمتها المملكة، إضافة إلى الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان ومصر ولبنان والأردن والعراق والمغرب وتونس.

وبإمكان رواد موسم الطائف، زيارة موقع وتطبيق مواسم السعودية الإلكتروني أو حساب موسم الطائف في مواقع التواصل؛ واستعراض قائمة الفعاليات النوعية والترفيهية سواء في سوق عكاظ أو فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن وقرية ورد وسادة البيد، والتخطيط جيدًا لإجازتهم هذا العام بمعرفة المواقع والأوقات، وكذلك المطاعم والمقاهي التي افتتحت خصيصًا لاستقبال زوار الطائف مصيف العرب من داخل وخارج المملكة.