موعد إيداع دعم حساب المواطن

المواطن - الرياض

يترقّب ملايين المواطنين إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن بعد تقديم الموعد.

وسيتم إيداع الدفعة الـ21 يوم الثامن من شهر أغسطس الجاري بدلًا من موعدها المعتاد في العاشر من كل شهر ميلادي.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتمّ إيداعها في شهر سبتمبر المقبل.

ويستمرّ التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى يوم العاشر من الشهر الجاري.

وشدّد حساب المواطن أكثر من مرة على أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات لدى المستفيد الرئيسي أو التابعين، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال الحساب والتعديل على البيانات ليتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى.

ويتم تعديل البيانات عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل والانتقال إلى ” الإجراءات “) والتعديل ثم الحفظ.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.