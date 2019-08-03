موعد استلام المملكة الفرقاطات الأمريكية المتطورة

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

استعرضت مجلة ناشونال إنترست الأمريكية بعض الصفقات الحيوية التي كان يسعى الكونجرس بقيادة الديمقراطيين لوقف تصديرها للمملكة، قبل أن يتدخل الرئيس دونالد ترامب باستخدام حق النقض الفيتو ضد هذا القرار.

خطط تطوير

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن المملكة وضعت منذ عام 2008 خطة تطوير للبحرية بشكل عام، وشملت شراء وحدات جديدة ذات كفاءة عالية على كافة المستويات القتالية والأمنية.

وقالت إن هذه الخطة شملت استثمار 20 مليار دولار في مشروع المملكة للتوسع البحري، مشيرة إلى أن التعاون مع الولايات المتحدة في هذه الخطط بدأ في عهد الرئيس السابق باراك أوباما خلال 2015.

وتم اقتراح بيع أربع سفن معدلة من فئة Freedom Littoral Combat Ships، وهي سفينة من نوع كورفيت، في البداية تحت إدارة أوباما في عام 2015 وتمت الموافقة عليها في عهد ترامب كجزء من حزمة أكبر بقيمة 110 مليارات دولار خلال زيارته الخارجية الأولى والتي كانت إلى المملكة في مايو 2017.

تسريع الوتيرة

وفي وقت سابق من شهر مايو، قالت إدارة ترامب إن الصفقات الجديدة يمكن التصريح بها على أساس طارئ، متجاوزة مراجعة الكونجرس بسبب تصاعد التوترات مع إيران في الخليج العربي.

ومنحت الحكومة الأمريكية العقد المبرم مع شركة لوكهيد مارتن في عام 2018، ولا تزال السفن قيد الإنشاء حاليًا في حوض بناء السفن مارينيت مارين في ويسكونسن، ومن المقرر تسليم الفرقاطات الأمريكية المتطورة للمملكة في الفترة بين 2019-2021.