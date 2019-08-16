المواطن - الرياض

كشف مركز قياس عن موعد التسجيل في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات.

وقال مركز قياس إن مواعيد التسجيل في الاختبار وفقا للجدول التالي:

الفترة نوع الاختبار اللغة الجنس فترة التسجيل المبكر فترة الاختبار من إلى من إلى الفترة الأولى ورقي العربية ذكور 16 / 9 / 2019 20 / 10 / 2019 22 / 11 / 2019 30 / 11 / 2019 الفترة الأولى ورقي العربية إناث 24 / 9 / 2019 20 / 10 / 2019 22 / 11 / 2019 30 / 11 / 2019

تتألف اختبارات المعلمين من اختبارين أساسيين:

اختبار عام واختبار تخصص. وكل واحد منهما يتكون من (75) سؤالاً، عدا تخصصي الرياضيات والفيزياء فيتكون كل منهما من (60) سؤالاً.

الاختبار العام:

يغطي المجالات التربوية العامة التي تشترك فيها جميع التخصصات التدريسية، ويتضمن:

المعرفة المهنية.

تعزيز التعلم.

دعم التعلم.

المسؤولية المهنية.

وتقاس هذه المجالات وفقاً لمعايير ونسب محددة تتكون من 11 معياراً هي:

المعرفة بالطالب وكيفية تعلمه ١١%

الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية ١٦%

المعرفة بطرق وأساليب التدريس العامة 15%

معرفة كيفية إعداد برامج تعلم متكاملة ٧%

تهيئة فرص لتعزيز تعلم الطلاب ١١%

تقويم تعلم الطلاب وتزويدهم بتغذية راجعة بناءة ١٣%

بناء بيئة تعلم آمنة وداعمة للتعلم ٨%

تأسيس توقعات عالية وثقافة داعمة للتعلم 5%

العمل بفاعلية مع الآخرين، وتطوير علاقة مع الآباء وأولياء الأمور والمجتمع 5%

التطوير المستمر للمعارف والممارسات المهنية ​٤%

الإلمام بالمتطلبات المهنية للمعلم السعودي 5%

اختبار التخصص:

بلغ عدد التخصصات 25 تخصصاً ويغطي اختبار التخصص المجالات الأساسية لكل تخصص من التخصصات التي يتم تدريسها للطلاب.