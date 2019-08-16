المواطن - الرياض
كشف مركز قياس عن موعد التسجيل في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات.
وقال مركز قياس إن مواعيد التسجيل في الاختبار وفقا للجدول التالي:
|الفترة
|نوع الاختبار
|اللغة
|الجنس
|فترة التسجيل المبكر
|فترة الاختبار
|من
|إلى
|من
|إلى
|الفترة الأولى
|ورقي
|العربية
|ذكور
|16 / 9 / 2019
|20 / 10 / 2019
|22 / 11 / 2019
|30 / 11 / 2019
|الفترة الأولى
|ورقي
|العربية
|إناث
|24 / 9 / 2019
|20 / 10 / 2019
|22 / 11 / 2019
|30 / 11 / 2019
ويقيس اختبار كفايات المعلمين مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها في المتقدمين لمهنة التدريس، بما تشمل عليه من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة. وتستخدم نتائج الاختبار لأغراض عدة؛ منها استخدامها في عمليات الانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة بوزارة التعليم.
تتألف اختبارات المعلمين من اختبارين أساسيين:
اختبار عام واختبار تخصص. وكل واحد منهما يتكون من (75) سؤالاً، عدا تخصصي الرياضيات والفيزياء فيتكون كل منهما من (60) سؤالاً.
الاختبار العام:
يغطي المجالات التربوية العامة التي تشترك فيها جميع التخصصات التدريسية، ويتضمن:
- المعرفة المهنية.
- تعزيز التعلم.
- دعم التعلم.
- المسؤولية المهنية.
وتقاس هذه المجالات وفقاً لمعايير ونسب محددة تتكون من 11 معياراً هي:
- المعرفة بالطالب وكيفية تعلمه ١١%
- الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية ١٦%
- المعرفة بطرق وأساليب التدريس العامة 15%
- معرفة كيفية إعداد برامج تعلم متكاملة ٧%
- تهيئة فرص لتعزيز تعلم الطلاب ١١%
- تقويم تعلم الطلاب وتزويدهم بتغذية راجعة بناءة ١٣%
- بناء بيئة تعلم آمنة وداعمة للتعلم ٨%
- تأسيس توقعات عالية وثقافة داعمة للتعلم 5%
- العمل بفاعلية مع الآخرين، وتطوير علاقة مع الآباء وأولياء الأمور والمجتمع 5%
- التطوير المستمر للمعارف والممارسات المهنية ٤%
- الإلمام بالمتطلبات المهنية للمعلم السعودي 5%
اختبار التخصص:
بلغ عدد التخصصات 25 تخصصاً ويغطي اختبار التخصص المجالات الأساسية لكل تخصص من التخصصات التي يتم تدريسها للطلاب.