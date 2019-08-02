موعد عودة عبدالله عطيف لتدريبات الهلال

المواطن - محمد سمعه

أجرى اللاعب عبدالله عطيف، لاعب وسط نادي الهلال، برنامجًا علاجيًّا في عيادة النادي؛ وذلك للعلاج من التواء مفصل القدم الذي تعرض له اللاعب أمس الخميس.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر أنه من المنتظر عودة عبدالله عطيف لتدريبات الهلال خلال اليومين المقبلين؛ مما يعني أن اللاعب قد يكون جاهزًا للمشاركة أمام النادي الأهلي في دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء المقبل.

وواصل نادي الهلال تدريباته الاعتيادية استعدادًا لمواجهة الأهلي في السادس من أغسطس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

لا شك أنه في حال تغيب سلمان الفرج وعبدالله عطيف عن نادي الهلال ضد الأهلي، سيكون خط الوسط لدى الفريق الهلالي في مشكلة كبيرة.

ويبحث الهلال خلال الفترة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية عن التعاقد مع صفقات قوية في منطقة الوسط الدفاعي؛ حتى تُعوض الإصابات المتكررة للثنائي سلمان الفرج وعبدالله عطيف.

ويذكر أن سلمان الفرج يغيب عن نادي الهلال منذ ديسمبر الماضي، ولم يشارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا 2019 والتي انطلقت يناير الماضي في الإمارات.