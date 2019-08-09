موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

تنطلق مباراة مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس الإيطالي غدًا السبت، وذلك ضمن مباريات بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية.

وستنطلق مباراة مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأصدقاء في العاصمة السويدية ستوكهولم.

ويذكر أن مباراة مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس ستكون ثأرية لـ أتلتيكو مدريد ولمدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني، خاصة أن الروخي بلانكوس ودع دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي من دور الستة عشر على يد فريق يوفنتوس.

وكانت مباراة مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، انتهت بفوز الأتلتيكو بثنائية دون رد سجلها الأوروغوياني دييغو غودين ومواطنه راؤول خيمينيز.

بينما شهدت مباراة مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس في جولة العودة، تألقًا كبيرًا من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي أحرز ثلاثة أهداف “هاتريك” لنادي يوفنتوس في المباراة والتي أُقيمت في مدينة تورينو الإيطالية.

وقبل إقامة مباراة مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس، كان نادي أتلتيكو مدريد نجح في تحقيق فوز كبير وديًّا على حساب جاره ريال مدريد بسباعية مقابل ثلاثة أهداف، في المباراة التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية صيف العام الجاري.

وجاءت قائمة الروخي بلانكوس لـ مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس مكونة من يان أوبلاك، كيران تريبير، مانو سانشيز، هيرموسو، فيليبي، لودي، سافيتش، آرياس، راؤول خيمينيز.

وشملت قائمة الروخي بلانكوس لمباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس كذلك تواجد كل من: توماس بارتي وكوكي وساؤول وليمار وهيكتور هيريرا ويورنتي، وريكليمي، وفيتولو، جواو فليكس، موراتا، كوريا وإيفان شابونيتش ودييغو كوستا.

وقبل خوض مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس، كان اليوفي فاز على نادي إنتر ميلان الإيطالي بركلات الترجيح في المباراة الودية والتي جمعت بين الفريقين في الصين في بطولة كأس الأبطال الدولية.