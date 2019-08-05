موعد مباراة الأهلي والهلال

المواطن - محمد سمعه

يستضيف النادي الأهلي غدًا الثلاثاء، فريق الهلال في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، حيث تُقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

ويذكر أن مباراة الأهلي والهلال ستبدأ في تمام الساعة الثامنة إلا ثلث مساءً بتوقيت المملكة في الجوهرة المشعة.

ستكون قمة الأهلي والهلال ذات طابع ثأري للفريق الأهلاوي، والذي يرغب في إقصاء الهلال من دوري أبطال آسيا، ردًا على إقصاء الزعيم للأهلي من دور نصف النهائي في بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال في الموسم الماضي.

ويُذكر أن قمة الأهلي والهلال تحمل الطموحات والآمال الآسيوية للفريقين، خاصة أن الراقي بقيادة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش يرغب في العبور لدور الثمانية واستمرار مشواره في البطولة، أما الهلال بقيادة الروماني رازفان لوسيسكو فيريد أن يبدأ بقوة في البطولة الآسيوية أملًا في التتويج بها للمرة الثالثة في تاريخ أزرق العاصمة.

ويذكر أن اللاعب محمد البريك سيغيب وبصورة نهائية عن مباراتي الهلال ضد الأهلي في دوري أبطال آسيا بسبب الإصابة.

وتُقام مباراة العودة بين الهلال والأهلي يوم 13 أغسطس الجاري على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.