موعد مباراة الاتحاد والعهد اللبناني

المواطن - محمد سمعه

يستعدّ نادي الاتحاد غدًا الثلاثاء لمواجهة، نادي العهد اللبناني في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال في كرة القدم.

وستنطلق مباراة الاتحاد والعهد اللبناني على ملعب ” الجوهرة المشعة ” في مدينة جدة في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة.

ويسعى نادي الاتحاد تحت قيادة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد، قبل مباراة العودة في لبنان والتي تُقام يوم 31 أغسطس الجاري.

من ناحية أخرى، كشف المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الاتحاد عن قائمة العميد المشاركة في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال خلال موسم 2019-2020.

وجاءت قائمة نادي الاتحاد مكونة من:

في حراسة المرمى: مارسيلو غروهي، أمين بخاري، عساف القرني، راكان النجار، فواز القرني.

في خط الدفاع: عبدالله العمار، طارق عبدالله، زياد الصحفي، حمدان الشمراني، عمار الدحيم، منصور الحربي، عبد المحسن فلاتة، سعود عبدالحميد، مروان داكوستا.

في خط الوسط: خالد السميري، عبدالعزيز البيشي، عبدالله المالكي، عبدالرحمن العبود، عصام المولد، لويس خيمينيز، إيمليانو فيتشيو، جابر عيسى، كارلوس فيلانويفا، كريم الأحمدي.

في خط الهجوم: رومارينيو، عبد العزيز العرياني، ألكسندر بريوفيتش، هارون كمارا.

لا شك أن ثبات التشكيلة الاتحادية سيدفع الفريق للمنافسة على لقب الدوري وجميع البطولات، وتفادي تقديم موسم سيئ كما كان الحال في بداية موسم 2018-2019 والذي بدأه الاتحاد بخسارة لقب السوبر السعودي أمام الهلال في أغسطس 2018.