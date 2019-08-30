موعد مباراة الاتحاد والعهد

المواطن - محمد سمعه

يحل نادي الاتحاد ضيفًا على نادي العهد اللبناني، غدًا السبت، في جولة الإياب من دور الـ32 في بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وتُقام مباراة العهد والاتحاد على إستاد مدينة كميل شمعون الرياضية في مدينة بيروت اللبنانية، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

وأوضح المدرب اللبناني باسم مرمر، المدير الفني لنادي العهد اللبناني، أن فريقه سيقدم أداءً قويًّا أمام نادي الاتحاد في إياب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وتحدث باسم مرمر عن نادي الاتحاد قائلًا: المنافس فريق كبير وغني عن التعريف، وسنقاتل لتقديم أفضل أداء لدينا أمام العميد.

وأضاف مدرب العهد: المهاجم أحمد العكايشي ليس جاهزًا بعد لخوض المباريات، ومواجهة الاتحاد مهمة لنا من أجل الاستعداد بشكل قوي للموسم الجديد 2019-2020.

من ناحية أخرى، شدد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، طارق عبدالله، على رغبة اللاعبين في تحقيق الفوز ضد العهد اللبناني، والمنافسة على البطولات هذا الموسم.

وتحدث طارق عبدالله خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الاتحاد ضد العهد اللبناني الذي عُقد، اليوم الجمعة، قائلًا: “عازمون على تحقيق الانتصار بعيدًا عن حسابات مباريات الذهاب والإياب”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “نتيجة المباراة الأولى ستجعلنا نلعب بهدوء وتركيز عالٍ غدًا.. وهدفنا إسعاد جماهيرنا هذا الموسم بتحقيق البطولات”.

أما المدرب خوسيه لويس سييرا مدرب الاتحاد فقال: “سنخوض مواجهة الغد بشعار الفوز فقط، ولن ننظر إلى نتيجة مباراة الذهاب”.

وتابع سييرا قائلًا: “نعلم أن فريق العهد مختلف في نلعبه وبين جماهيره، وهذا لن يعيقنا عن تحقيق ما حضرنا لأجله.. فريقنا يشارك في 4 بطولات، وهذا أمر في غاية الصعوبة، ولن نفرط في المنافسة على أي بطولة”.

واختتم سييرا تصريحاته قائلًا: “نسير بشكل متزن في جميع مبارياتنا من بداية الموسم، ونسعى للوصول لما هو أفضل في القادم”.