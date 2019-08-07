موعد مباراة السعودية والبحرين

المواطن - محمد سمعه

يواجه المنتخب السعودي اليوم الأربعاء، شقيقه منتخب البحرين في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات بـ بطولة غرب آسيا 2019.

وستُقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب فرانسوا حريري.

ويذكر أن المنتخب السعودي كان خسر في الجولة الأولى أمام منتخب الكويت بثنائية مقابل هدف يوم الأحد الماضي، أما منتخب البحرين ففاز على المنتخب الأردني بهدف دون رد.

ويسعى المنتخب السعودي بقيادة المدرب يوسف عنبر إلى تحقيق الفوز، وذلك من أجل الإبقاء على حظوظه في المنافسة على البطولة.

وأعلن المنتخب السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن سبب غياب عبدالفتاح آدم وحسان التمبكتي عن مباراة السعودية والكويت.

وغاب مهاجم الأخضر عبدالفتاح آدم عن مباراة السعودية والكويت نظير تعرضه لإجهاد في العضلة الخلفية للفخذ، بينما غاب لاعب خط الدفاع حسان التمبكتي بعد تعرضه لإجهاد في العضلة الأمامية للفخذ.

حقّق المنتخب السعودي بعضًا من المكاسب رغم الخسارة في مباراة الكويت والسعودية، منها تجهيز قاعدة أساسية للأخضر قد تُفيد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد عند توليه مسؤولية تدريب الأخضر خلال الفترة المقبلة.

كما أن مباراة الكويت والسعودية وبطولة غرب آسيا بشكل عام ستُظهر لاعبين على مستوى جيد يُفيدون المنتخب السعودي وأفكار المدرب الفرنسي هيرفي رينارد خلال المرحلة المقبلة، وذلك لأن معظم عناصر المنتخب السعودي حاليًا عناصر شابة وتسعى لاكتساب الخبرة الدولية.