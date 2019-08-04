موعد مباراة السعودية والكويت

المواطن - محمد سمعه

يستعدّ المنتخب السعودي اليوم، لمواجهة نظيره منتخب الكويت في الجولة الأولى للمنتخبين في بطولة غرب آسيا 2019، والمقامة حاليًا في دولة العراق.

ويُذكر أن المنتخب السعودي كان غادر المملكة أول أمس متجهًا إلى العراق؛ وذلك تمهيدًا لمواجهة المنتخب الكويتي، حيث تنطلق المباراة اليوم في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب فرانسوا حريري.

وجاءت قائمة الأخضر لبطولة غرب آسيا كالتالي؛ في حراسة المرمى، مصطفى ملائكة، عبدالله الجدعاني وعبدالله الصالح، وفي الدفاع كل من؛ فواز اليامي، محمد العمري، وسام سويد، حسين الشويش، سامي الخيبري، حسان تمبكتي ومتعب المفرج.

وضمت القائمة أيضًا كلًا من؛ حاتم بلال، محمد الفهيد، نايف هزازي، محمد المجحد، خالد كعبي، ربيع سفياني، علي النمر، عبدالكريم القحطاني، عبدالمحسن القحطاني ومنصور حمزي، ويقود الهجوم الثنائي عبدالفتاح آدم وحسن شراحيلي.

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثانية بمنافسات بطولة غرب آسيا 2019، والتي تضم منتخبات البحرين، والأردن، والكويت.

ويتولى المدرب يوسف عنبر، تدريب المنتخب السعودي مؤقتًا في بطولة غرب آسيا.