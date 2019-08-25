موعد مباراة النصر ضد السد

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي النصر لخوض مباراة النصر ضد السد القطري المهمة غدًا الاثنين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وستنطلق مباراة النصر ضد السد على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض في تمام الساعة 8.45 مساءً بتوقيت المملكة.

وسيستغل النصر عاملي الأرض والجمهور في مباراة النصر ضد السد، من أجل تحقيق نتيجة مُطمئنة قبل مباراة العودة في قطر.

وقبل إقامة مباراة النصر ضد السد، كان أصفر العاصمة نجح في الفوز على نادي ضمك يوم الخميس الماضي بهدفين دون رد في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبعد مباراة النصر وضمك، قالت تقارير إخبارية نقلًا عن صحيفة ”الرياضية”: إن التشخيص المبدئي للاعب عبدالرزاق حمدالله أوجد تعرضه لإصابة بالتواء خفيف في المفصل، أما استبدال اللاعب سلطان الغنام الاضطراري فجاء بسبب تعرضه للإنفلونزا؛ مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارته في المباراة، حيث أثار هذا الخبر قلق المشجعين النصراويين قبل إقامة مباراة النصر ضد السد.

كتب ماجد عبدالله أسطورة نادي النصر تغريدة عبر حسابه في تويتر قبل مباراة النصر ضد السد قائلًا: “الحمد لله، ثلاث نقاط هامة في افتتاح دوري سيدي الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، شكرًا لإخواني اللاعبين وللجهاز الفني والإداري، وبإذن الله تتوالى الانتصارات، وشكرًا لجماهير العالمي التي حضرت وننتظر حضورًا أكبر من عشاق العالمي”.

وقبل إقامة مباراة النصر ضد السد، كان النصر تأهل إلى دور الثمانية بعد إقصائه لنادي الوحدة الإماراتي، أما نادي السد فتأهل بعد إقصائه لمواطنه نادي الدحيل القطري في دور الستة عشر الآسيوي.

تُقام مباراة النصر ضد السد في جولة العودة يوم 16 سبتمبر المقبل في ملعب جاسم بن حمد في مدينة الدوحة.