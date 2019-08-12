موعد مباراة النصر ضد الوحدة

المواطن - محمد سمعه

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الاثنين، مباراة غاية في الأهمية أمام فريق الوحدة الإماراتي في إياب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويُذكر أن مباراة النصر والوحدة الإماراتي ستنطلق في تمام الساعة السابعة إلا ثلثًا مساءً بتوقيت المملكة على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وقال روي فيتوريا مدرب النصر قبل المباراة: أعلم أن المباراة ستكون صعبة؛ لأننا نلعب أمام خصم قوي، وتعادلنا معه على أرضنا، وبالتأكيد فإننا لن نجعل نتيجة مباراة الذهاب عائقًا لنا.

وتابع روي فيتوريا: في المباراة الماضية، أضعنا العديد من الفرص، وكان من الممكن أن نُنهي المباراة بهدفين أو أكثر، ولا توجد أفضلية لأحد في مباراة اليوم، سنقدم مباراة حماسية جديدة.

وأكمل روي فيتوريا حديثه قائلًا: نحن الآن نلعب خارج أرضنا ولدينا الثقة في أننا سنُسجل في أرض الوحدة، واللاعبون المتواجدون هم الأفضل فنيًا بالنسبة لي وأي لاعب يُشارك سيقدم الأفضل بالتأكيد.

أما عمر هوساوي مدافع النصر فقال في المؤتمر الصحافي لمباراة الوحدة: جئنا إلى الإمارات من أجل الفوز على الوحدة والتأهل، ونعلم تمامًا صعوبة المباراة، بسبب الأجواء وقوة فريق الوحدة، ولكن هدفنا بكل تأكيد هو التأهل بإذن الله بعد الفوز على الوحدة.