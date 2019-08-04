موعد مباراة النصر ضد الوحدة

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا مباراة النصر ضد الوحدة الإماراتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم.

ومن المقرر إقامة مباراة النصر ضد الوحدة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

ويهدف المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة النصر ضد الوحدة، قبل مباراة العودة والتي تُقام يوم 12 أغسطس الجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقبل إقامة مباراة النصر ضد الوحدة، كان أصفر العاصمة خاض معسكرًا إعداديًا للموسم الجديد 2019-2020 في دولة البرتغال، تخلله أربع مباريات ودية.

ويُذكر أن تقارير صحافية قالت إن نادي غلطة سراي التركي مهتم بضم اللاعب البرازيلي جوليانو لاعب العالمي قبل إقامة مباراة النصر ضد الوحدة.

وسيرفض العالمي التفريط في اللاعب جوليانو خاصة أن وجوده يُمثل قوة كبيرة في خط وسط النصر في الموسم الجديد.

وكان نادي الوحدة خاض مباراة ودية في الأسبوع الماضي ضد نادي الاتحاد، وانتهت بخسارة الوحدة بثنائية مقابل هدف قبل خوض مباراة النصر ضد الوحدة.

وسيغيب اللاعب عبدالعزيز الجبرين عن مباراة النصر ضد الوحدة والتي تُقام غدًا الاثنين، وذلك بسبب إصابته بتجمعات دموية على الركبة، كما أنه يحتاج إلى الراحة وتأدية تمارين التقوية لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع.

وستُقام مباراة النصر ضد الوحدة في جولة الإياب بـ دور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا، يوم 12 أغسطس الجاري على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة.

جدد اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله عقده مع نادي النصر لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، قبل مباراة النصر ضد الوحدة، بعدما تحدثت تقارير صحافية عن نيته مغادرة أصفر العاصمة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.