موعد مباراة الهلال والأهلي والقناة الناقلة

المواطن - محمد سمعه

يواجه الهلال اليوم، ضيفه النادي الأهلي في إياب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

موعد المباراة:

وستنطلق مباراة الهلال والأهلي اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

أكد المدرب الروماني رازفان لوسيسكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال، على أن مواجهة الأهلي اليوم في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا ستكون غاية في الأهمية.

وتحدث رازفان لوسيسكو في المؤتمر الصحافي لـ مباراة الأهلي والهلال قائلًا: تُعتبر مباراة اليوم أمام ضيفنا الأهلي هي الشوط الثاني في طريق التأهل لدور الثمانية.

وتابع لوسيسكو: يحسم عمل المنظومة كاملة نتائج المباريات، وبالتنظيم سنحصل على الحلول دائمًا، ونملك نجومًا لديهم إمكانيات عالية ودوري كمدرب هو البحث عن الحلول لدى بعض اللاعبين.

وأضاف مدرب الهلال: راضون تمام الرضا عما قدمه الفريق في أول مباراة رسمية يخوضها أمام منافس يملك لاعبين متميزين.

أما الفرنسي غوميز مهاجم الهلال فتحدث في المؤتمر الصحافي قبل مباراة الهلال والأهلي قائلًا: سنخوض يوم الثلاثاء الشوط الثاني في مشوار التأهل إلى دور ربع النهائي أمام فريق صعب وهدفنا الخروج ببطاقة التأهل.

وتابع غوميز: سندخل مواجهة الأهلي بكل قوة لنحقق هدفنا، وهو الحصول على بطاقة التأهل، وحين يبدأ المهاجم مشواره بتسجيل عدة أهداف يتلقى دفعة معنوية تساهم في استمرار إحرازه مزيدًا من الأهداف.

القناة الناقلة:

يذكر أن الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر اليوتيوب سينقل المباراة بتعليق سعودي لجماهير الهلال والأهلي.

وانتهى لقاء الذهاب، يوم الثلاثاء الماضي بفوز الهلال برباعية مقابل هدفين على الأهلي.