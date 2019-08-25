موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم الأحد، مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2019-2020.

موعد المباراة

وستنطلق مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، وفي تمام التاسعة مساءً بتوقيت إسبانيا على ملعب الكامب نو معقل نادي برشلونة.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بـ البارشا إلى مصالحة جمهور النادي الكتالوني، بعد السقوط في الجولة الأولى أمام نادي أتلتيك بلباو بهدف دون رد سجله اللاعب أرتيز أدوريز في الدقيقة الـ89 من عمر المباراة.

سيغيب اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، عن مباراة فريقه اليوم الأحد ضد نادي ريال بيتيس؛ وذلك بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرًا.

وكان ميسي تعرض للإصابة قبل سفر فريق برشلونة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب شد عضلي، حيث غاب عن مباراة برشلونة الافتتاحية في الليجا ضد نادي أتلتيك بلباو، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

أكد الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة أنه لا يمكنه المخاطرة وإشراك ميسي في مباراة ريال بيتيس، طالما أن اللاعب الأرجنتيني ليس مستعدًّا.

تعرّض نادي برشلونة لصدمة كبيرة في وقت سابق، بعدما انتشرت أخبار تُفيد بأن اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز سيغيب عن صفوف البارشا حتى شهر سبتمبر.

وشارك لويس سواريز في مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني التي أُقيمت الجمعة 16 أغسطس، ولكنه خرج من المباراة قبل نهاية الشوط الأول متأثرًا بالإصابة.