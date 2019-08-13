موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا الأربعاء مباراة ليفربول ضد تشيلسي الإنجليزي في السوبر الأوروبي، حيث تُقام المباراة في مدينة إسطنبول التركية.

موعد المباراة:

ومن المقرر انطلاق مباراة ليفربول ضد تشيلسي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، حيث يستضيف ملعب فودافون بارك في مدينة إسطنبول المباراة بين الفريقين.

وقبل إقامة مباراة ليفربول ضد تشيلسي سافرت بعثة نادي ليفربول الإنجليزي إلى تركيا، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة نادي تشيلسي.

ويذكر أن مباراة ليفربول ضد تشيلسي ستكون مهمة للغاية للفريقين، خاصة أن الريدز يسعى للحصول على ثاني بطولة قارية له في العام الجاري، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا في شهر يونيو الماضي على حساب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بثنائية دون رد.

أما فريق تشيلسي فسوف يستغل مباراة ليفربول ضد تشيلسي، من أجل الفوز بالبطولة الأوروبية الثانية له خلال شهرين بعد أن تُوج بلقب الدوري الأوروبي على حساب نادي آرسنال الإنجليزي يوم 29 مايو الماضي في أذربيجان.

وقبل إقامة مباراة ليفربول ضد تشيلسي، فاز فريق ليفربول في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي على نادي نوريتش سيتي برباعية مقابل هدف، بينما خسر نادي تشيلسي بنتيجة ثقيلة من فريق مانشستر يونايتد برباعية دون رد أول أمس الأحد.

وكانت آخر مباراة ليفربول ضد تشيلسي أُقيمت في الدور الثاني من الدوري الإنجليزي للموسم الماضي، انتهت بفوز ليفربول في ملعب الأنفيلد بثنائية دون رد أحرزها كل من السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح.

ملعب المباراة:

ويذكر أن ملعب فودافون بارك محتضن مباراة ليفربول ضد تشيلسي في السوبر الأوروبي، هو الملعب الخاص بفريق بيشكتاش التركي، وكان يُطلق على الملعب قديمًا اسم ملعب فودافون آرينا لكن السلطات التركية أمرت في عام 2017 بتغيير اسم الملعب إلى إستاد فودافون بارك.