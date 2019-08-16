موعد مباراة مان سيتي ضد توتنهام

المواطن - محمد سمعه

تُقام غدًا مباراة مان سيتي ضد توتنهام، في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020.

ويسعى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي، إلى تحقيق الفوز في مباراة مان سيتي ضد توتنهام من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي ونيله للموسم الثالث على التوالي.

وستُقام مباراة مان سيتي ضد توتنهام في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الاتحاد معقل نادي مانشستر سيتي في مدينة مانشستر البريطانية.

وستكون مباراة مان سيتي ضد توتنهام غدًا السبت، بمثابة مباراة ثأرية لفريق مانشستر سيتي والذي ودع دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية في الموسم الماضي على يد نادي توتنهام.

وكان لقاء مان سيتي ضد توتنهام في جولة الذهاب من ربع نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي، أُقيم على ملعب توتنهام في لندن وانتهى بفوز توتنهام بهدف دون رد سجله اللاعب الكوري الجنوبي هيونج مين سو.

أما مباراة مان سيتي ضد توتنهام في جولة العودة كانت أُقيمت يوم 17 إبريل الماضي على ملعب الاتحاد وانتهت بفوز مانشستر سيتي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في لقاء مثير، فشل فيه مانشستر سيتي في الوصول لعدد كافٍ من الأهداف للعبور لدور الأربعة.

ونجح مانشستر سيتي خلال لقاء مان سيتي ضد توتنهام يوم 21 إبريل الماضي في الفوز على السبيرز في الدوري الإنجليزي بهدف دون رد سجله نجم السيتي الشاب، الإنجليزي فودين.

وقبل إقامة مباراة مان سيتي ضد توتنهام، كان مانشستر سيتي هزم ويست هام يونايتد بخماسية دون رد يوم السبت الماضي، أما نادي توتنهام فتألق وفاز على فريق أستون فيلا بثلاثية مقابل هدف.

ووجه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي نصيحة للنجم رحيم سترلينج قبل إقامة مباراة مان سيتي ضد توتنهام، حيث طالبه بإعطاء المزيد للسيتي في موسم 2019-2020.